Мощи Георгия Победоносца доставят в Хабаровск

Фото: официальный портал Приамурской митрополии

Согласно решению патриарха Кирилла, Хабаровск был отобран для участия во Всероссийском молебне о Победе. Ковчег с мощами прибудет 12 июля, уже в этот день хабаровчане смогут посетить молебен со святыней. Поместят мощи в соборе Успения Божией Матери.

Среди участников вынесения ковчега на площадь «Город воинской славы» 13 июля будут не только члены духовенства епархии, но и представители руководства края и города, военнослужащие и жители города.

Заключительный молебен намечен на 14 июля и проходить будет в Успенском соборе. После этого святыня будет направлена в Южно-Сахалинск на самолете.

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