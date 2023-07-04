На вопросы жителей ответила министр ЖКХ Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Министр ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова ответила на самые волнующие вопросы жителей. Трансляцию помог провести Центр управления регионом в социальных сетях ведомства. С начала года к ней обратились больше 120 человек. Их волновало благоустройство, плата за вывоз мусора и госпомощь. На самые популярные Анжелика Миронова ответила во время трансляции. Например, хабаровчане хотели знать, как проверить число проголосовавших за общественные территории.

- У нас есть официальный сайт, где голосовали все, - golos27. По Хабаровску на голосование выходила 21 общественная территория, по всему краю почти 250 территорий. И, соответственно, там можно увидеть, по какой территории сколько людей проголосовало, - рассказала Анжелика Миронова.

При этом уже идет благоустройство пространств, которые выбрали в прошлом году. Это 80 территорий по программе «1000 дворов» и 81 по нацпроекту «Жилье и городская среда». На некоторых ремонт даже закончен. За работами тщательно следят прокуратура и органы власти, реагируют на обращения хабаровчан. А по программе «1000 дворов» они сами участвуют в приеме территорий и первыми оценивают качество выполненных работ.

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