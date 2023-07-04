Жара до 35 градусов ожидается в Хабаровском крае 5 июля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Июль вступил в свои права. В Хабаровский край пришла настоящая жара. Так, в столице региона 5 июля будет жарко, до 28 градусов днем и до 17 - ночью. Ветер восточный, до 10 метров в секунду. При этом возможны кратковременные дожди.

На юге региона температура воздуха поднимется до 30 градусов. Ночью столбик термометра покажет 11-16 градусов. Ветер подует с востока с силой до 10 метров в секунду. Временами пройдут небольшие дожди.

В центральных районах тоже выпадут кратковременные осадки. Днем столбик термометра покажет 24-31 градус, ночью - 12-22 градуса. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду.

На севере, к удивлению, будет теплее всего. Несмотря на то, что днем температура воздуха будет составлять 5-13 градусов, днем термометр покажет от 13 до 35 градусов. Ветер в основном восточный, до 14 метров в секунду. В Тугуро-Чумиканском районе пройдет небольшой дождь.

И хоть опасных метеоявлений не ожидается, хабаровчанам все равно советуют быть аккуратнее, особенно на воде. Купаться в запрещенных местах не стоит.

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