Уголовное дело завели в Биробиджане за разгромленные мраморные лавочки

Уголовное дело завели в Биробиджане за разгромленные мраморный лавочки Фото: Максим Семенов

На Арбате в Биробиджане были установлены красивые мраморные лавочки. Но, вероятно, они кому-то не понравились, и жители города решили их уничтожить. Накануне взору гуляющих они предстали в разрушенном виде.

- Когда фотография красноречивее любых слов. Что в голове у таких людей, в какой семье они росли? Вопрос риторический, - написал в своих соцсетях мэр Биробиджана Максим Семенов.

Однако он напомнил: на Арбате есть камеры видеонаблюдения. Комитет по управлению муниципальным районом написал заявление в полицию. Сегодня стало известно, что по этому факту заведено уголовное дело. Как только вандалов найдут, их заставят выплатить ущерб, нанесенный городу.

По уголовному кодексу вандалы наказываются штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, или арестом до трех месяцев. Если же орудовала группа, то все обернется ограничением свободы, принудительными работами или колонией до трех лет.

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