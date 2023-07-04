Приморцы пытались завезти овощи с нитратами в Хабаровск Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Управлении Россельхознадзора Хабаровского края проверили овощи из Приморья. Продукция не прошла проверку на нитраты.

- В Хабаровск овощи поступили из Уссурийска для проверки на качество и безопасность в рамках обязательного производственного контроля. Проверка продукции на пестициды и нитраты проходила в лаборатории, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В итоге лук и белокочанная капуста оказались полны нитратов. Норма для лука - 80 миллиграммов на килограмм, для капусты - 500. В итоге в луке нашли 90 миллиграммов, а в капусте целых 722. Это вредно для здоровья человека.

Информацию передали заказчику.

Ранее в Хабаровск не пропустили овощи из Китая. Их в Россию пытался завезти местный житель. Но документов на продукцию у него не оказалось. Да и масса съедобных растений значительно превысила разрешаемую для ввоза в страну.

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