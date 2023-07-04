Работы по подключению «Юбилейного» к городской канализации проверили в Хабаровске

Работы по подключению «Юбилейного» в городской канализации проверили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске подключают микрорайон «Юбилейный» к городским канализационным сетям. После этого сточные воды будут сливаться не в реку Черная, а в централизованную систему очистных сооружений «Водоканала», что отлично скажется на экологии города.

- Перед нами сегодня стоит одна из самых важных задач - экология. Река Черная после строительства коллектора преобразится. Благодаря совместной работе с правительством Хабаровского края мы смогли начать реализацию этого значимого проекта. Я поставил задачу провести все земляные работы до сентября. Пусконаладочные работы начнутся в январе 2024 года после окончания строительства, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Он поручил своему заму следить за качеством и сроками работ на этом участке. Сейчас строители идут по графику. Они уже залили фундамент камеры переключения, сейчас занимаются обустройством основных котлованов.

На объекте каждый день работают больше 25 человек. Этого количества достаточно, чтобы выполнять задачу. Привлекается и спецтехника.

После мэр поехал в жилищный комплекс по улице Горького. Эти дома тоже подключат к канализации. Проект поддерживают и экологи Хабаровска.

Всего на строительство коллектора направлено больше 115 миллионов рублей.

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