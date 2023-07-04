Больше 220 тонн минтая проверили в порту Магадана
Фото: Андрей РЯБЦЕВ
В Магадане проверили первую в этом году партию минтая. Досматривали продукцию сотрудники Россельхознадзора в Магаданском морском торговом порту.
- Рыбная продукция в объеме 220 тонн добыта компанией ООО «Тихрыбком» на среднем рыболовном траулере морозильном «СИ Хантер» (СРТМ «Си Хантер»), - рассказали в Управлении Россельхознадзора Магаданской области.
Специалисты посмотрели документы. Оказалось, что рыба прошла все необходимые исследования, минтай признали безопасным и качественным. Часть продукции направили на внутренний рынок, ее будут продавать местным жителям.
Всего за весь 2023 год в торговом порту проверили почти полтысячи тонн морепродуктов.
Ранее в Хабаровске проверили партию овощей из Приморского края. В итоге в луке и капусте нашли повышенное количество нитратов, вредных для здоровья.
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