Больше 220 тонн минтая проверили в порту Магадана Фото: Андрей РЯБЦЕВ

В Магадане проверили первую в этом году партию минтая. Досматривали продукцию сотрудники Россельхознадзора в Магаданском морском торговом порту.

- Рыбная продукция в объеме 220 тонн добыта компанией ООО «Тихрыбком» на среднем рыболовном траулере морозильном «СИ Хантер» (СРТМ «Си Хантер»), - рассказали в Управлении Россельхознадзора Магаданской области.

Специалисты посмотрели документы. Оказалось, что рыба прошла все необходимые исследования, минтай признали безопасным и качественным. Часть продукции направили на внутренний рынок, ее будут продавать местным жителям.

Всего за весь 2023 год в торговом порту проверили почти полтысячи тонн морепродуктов.

Ранее в Хабаровске проверили партию овощей из Приморского края. В итоге в луке и капусте нашли повышенное количество нитратов, вредных для здоровья.

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