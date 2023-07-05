Что случилось в ночь на 5 июля в Хабаровском крае

Выставка московской художницы Ольги Мичи открылась в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице начала работу выставка художницы из Москвы Ольги Мичи. На ее работах - девушки и женщины из африканских племен. В одном они уродуют свои лица, чтобы их не забрали замуж, во втором носят десятки колец на шее, защищаясь от леопарда, в третьем - растягивают мочки ушей, чтобы доказать будущему мужу, что смогут вынести боль и родить детей.

Тем временем в Еврейской автономии нашли тело мужчины, который спас сына ценой собственной жизни. Мальчик начал тонуть 2 июля, и отец, долго не думая, бросился спасать любимое чадо. Ребенка он вытащил, но, к сожалению, погиб сам.

На Колыме от зубов бездомной собаки пострадала пятилетняя девочка. Малышка отдыхала с семьей на пляже, загорала, лепила куличики из песка. В какой-то момент родители услышали истошный крик своей дочери, обернулись и увидели страшное: на ребенка напал пес. Сейчас девочка находится в больнице, на ее спине - многочисленные укусы.

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