Михаил Дегтярев встретился с новым главой УФНС Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с Александром Лукьянчиковым - новоиспеченным главой региональной налоговой службы. Руководители обсудили совместную работу по развитию налогового потенциала. Так, они собираются улучшать качество администрирования платежей, сократить теневую экономику и поддерживать добросовестных предпринимателей и инвесторов.

- Одна из важнейших задач в сложившихся условиях - не допустить замедления поступления налогов. Так, за январь-май 2023 года консолидированный бюджет Хабаровского края получил 56 миллиардов рублей налоговых доходов. Этому способствует прежде всего общественно-политическая стабильность: инвесторы доверяют властям, не сворачивают производства и запускают новые проекты, - рассказал Михаил Дегтярев.

Положительная динамика складывается также благодаря общему социально-экономическому развитию и изменению сроков уплаты. С начала этого года действует единый налоговый счет. Параллельно идет работа властей и местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет. Этот план губернатор утвердил еще три года назад. Глава региона контролирует его лично.

По словам Александра Лукьянчикова, в приоритете службы - налоговое администрирование и бюджет. Важно наладить доверие с налогоплательщиками.

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