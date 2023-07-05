Больше 300 тонн воды сбросила авиация МЧС на пожары в Магаданской области Фото: МЧС Магаданской области

В Магаданской области продолжается работа по ликвидации лесных пожаров. За прошедшие сутки авиация МЧС 38 раз сбросила на них больше 300 тонн воды. Ее сливают самолеты Бе-200ЧС.

- На территории области за сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 113001 гектаров, из них потушено семь пожаров на площади 10495 гектаров. Всего на тушение привлечено 489 человека и 23 единицы специальной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, проводится информирование населения, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

На территории работают также 328 человек из других регионов: ЕАО, Приморья, Бурятии, из городов Йошкар-Ола, Казань, Иркутск, Чита и Красноярск. Также на территории области работает самолет-зондировщик АН-26 для вызова дождей.

На особом контроле спасателей находится пожар в магаданском заповеднике.

С 26 июня в регионе действует режим ЧМ. В некоторых районах установлен особый противопожарный режим. Там нельзя разводить огонь, жечь мусор и траву, под запретом также и любимые многими шашлыки. За нарушение – крупный штраф до 800 тысяч рублей.

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