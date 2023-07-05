Подросток умер от энцефалита в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае зафиксирован первый смертельный случай от клещевого энцефалита. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора.

От укуса зараженного насекомого погиб подросток из Амурска. Прививки у него не было.

Всего с начала сезона клещи покусали 5 766 человек, среди которых 1692 ребенка. Насекомых заметили на всей территории края, кроме Тугуро-Чумиканского района. Около половины случаев – в Хабаровске. Со всеми работали медики.

- По данным Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, вирусом клещевого энцефалита инфицировано 1,9 процента исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым бореллиозом – 51 процент, - рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

От клещей обработали почти 2,4 тысячи гектаров территории региона. План обработки от насекомых перевыполнен и составляет 132 процента.

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