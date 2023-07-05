Фестиваль театров кукол начался в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске стартовал первый межрегиональный фестиваль театров кукол ДФО. Он запланирован на предстоящие выходные, с 5 по 8 июля, и посвящен Дню семьи, любви и верности. Темой мероприятия стала «За рамки рампы», которая предполагает постановки не только на сцене, но и за ее пределами. Мероприятие власти хотят проводить каждые два года.

Фестиваль проходит во время «Дней Санкт-Петербурга в Хабаровском крае». В планах – сделать его всероссийским и даже международным.

Жюри оценит шесть лучших спектаклей театров со всего Дальнего Востока – из Приамурья, Приморья, Якутии, Хабаровского края и Колымы. Судить постановки будут, в том числе, режиссер-постановщик Калужского театра кукол Алексей Шульгач, критик Московского театра кукол Анна Казарина, а председателем стал его художественный руководитель Борис Голдовский.

- За эти несколько дней зрителям покажут постановки для разных возрастов, но объединяет их одно – все они создаются профессиональными режиссерами, актерами, художниками. Профессиональных театров кукол в России чуть больше 100, и дальневосточные представители выглядят очень презентабельно. А кто станет лидером фестиваля – пока интрига, - отметил Борис Голдовский.

А вне конкурса гости из культурной столицы страны покажут лучшие спектакли, в числе которых лауреат национальной премии «Золотая маска» под названием «Крот, который мечтал увидеть солнце». Также в программе лекции, семинары и мастер-классы от ведущих специалистов страны.

А 6 июля в Дальневосточном художественном музее начнет работу интерактивная выставка «Волшебный мир петербургских марионеток». На ней можно будет увидеть кукол, афиши и фотографии постановок разных лет.

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