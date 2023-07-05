Новый инвестстандарт планирует внедрить Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

В туристическом комплексе «Экопарк Воронеж», что под Хабаровском, прошло обучение для муниципалитетов. Там их учили работать с инвесторами. Специалистам передали базовые навыки.

В крае разработали муниципальный стандарт по работе с инвесторами, который стал продолжением регионального. Сейчас уже работают пять главных элементов: инвестиционная декларация, карта, комитет, а также агентство развития и свод правил по работе с вкладчиками. Теперь этот полезный опыт предстоит перенять уполномоченным на местах, чтобы любой партнер мог получить качественную поддержку в местной администрации.

Обучение шло полгода. Часть занятий проходила с практическими заданиями. В команду вошли абсолютно все, кто так или иначе работает с инвесторами. Им рассказали, как расположение территории влияет на привлекательность региона в целом, что сейчас нужно инвесторам и как внедрить стандарт в действие.

- Результаты работы команды Хабаровского края по внедрению регионального стандарта были отмечены на ПМЭФ-2023 в июне. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестклимата с восьмого на четвертое место в ДФО и занял 31-е место по всей России. Национальный рейтинг оценивает работу всех регионов по созданию комфортных условий для бизнеса и инвестирования. Сейчас наша главная задача - не сбавлять обороты и стремиться к максимуму, - сказал директор АНО «АПИРИ ХК» Андрей Дымченко.

До этого команда прошла обучение в Москве, где им рассказали о программе для регионов-лидеров. Вместе с другими областями и краями страны они узнали о новых трендах в работе, которые теперь перейдут на муниципалитеты.

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