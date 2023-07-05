Количество самозанятых выросло на 24 процента в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на четверть выросло число самозанятых. По сравнению с прошлым годом их стало на 24 процента больше, и сейчас количество перевалило за 54 тысячи человек. Подготовить бизнес-план им помогают в центре «Мой бизнес».

Например, самозанятость оформила бывшая работница банка Татьяна Мартиросян. После сокращения она решила начать жизнь с чистого листа и открыть творческую мастерскую. Здесь она создает изделия из гипса, бетона и керамики.

- В центре мне очень помогли: сначала в оформлении бизнес-плана, сейчас бесплатно разрабатывают сайт. Это значит, что совсем скоро у меня появится еще один способ продвижения и продажи моих товаров и услуг. Также я постоянно посещаю образовательные мероприятия - это отличный повод получить не только новые знания, но и возможность завести полезные знакомства, пообщаться в кругу единомышленников, поделиться опытом, узнать новые фишки и просто подзарядиться энергией, - рассказала Татьяна.

Сейчас она занимается разработкой мастер-классов, узнаваемостью бренда, а также принимает участие в выставках и ярмарках, сотрудничает с магазинами. Планирует создать каталог и брать корпоративные заказы.

В прошлом году в центре помогли 130 самозанятым, в этом уже обратились 150 человек. Стоимость одной услуги выходит центру примерно в 30-60 тысяч рублей. Например, на разработку сайта только на одного клиента предусматривают 50 тысяч рублей.

Самозанятость обычно оформляют те, кто делает что-то своими руками: кондитеры, швеи, гончары. Также очень много среди них пиарщиков, фотографов, бьюти-мастеров.

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