20 человек тушили частный дом в Магадане Фото: МЧС Магадан
Вечером 4 июля в Магадане вспыхнул частный дом по улице Широкая. На место тут же выехали 20 человек на пяти спецмашинах из пожарно-спасательной части №1.
- Пожарные незамедлительно приступили к разведке и тушению пожара, пострадавших не обнаружено, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Общая площадь пожара превысила 40 квадратных метров. Огонь повредил конструкции, частично обвалились крыши и стены, рухнули межкомнатные перегородки.
Сейчас дознаватели МЧС выясняют все подробности пожара. Им предстоит выяснить, из-за чего полыхнул огонь, и подсчитать ущерб от пламени.
Между тем в Хабаровском крае полыхают лесные пожары. Их площадь превысила 30 тысяч гектаров. За прошедшие сутки пламя распространилось на 10 тысяч гектаров. В основном пожары находятся в северных районах края, в труднодоступных местах, куда технике пробраться тяжело.
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