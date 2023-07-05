Ливни придут в Хабаровский край 6 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики озвучили прогноз погоды на 6 июля. На этот день обещают дожди. Казалось бы, наконец-то можно будет немного охладиться, но нет. Температура воздуха так и останется на отметке в 30 градусов.

В столице края обещают кратковременный дождь. Температура днем будет держаться на уровне 24-26 градусов, ночью - 15-17 градусов. Ветер восточный, от трех до 10 метров в секунду.

На юге также ожидается короткий дождик, местами пройдут ливни. Ночью столбик ртутного столба поднимется до 14-19 градусов, днем - до 22-27. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

В центре региона также пройдут дожди, за исключением разве что Комсомольского и Амурского районов. Ночью температура воздуха составит 10-19 градусов, днем - 14-28. Ветер подует с северо- и юго-востока с силой от четырех до 12 метров в секунду.

На севере осадков не ожидается, небольшие дожди пройдут лишь в Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко. Ночью воздух прогреется от шести до 15 градусов, днем от 12 до 33. Ветер северо- и юго-восточный, от пяти до 11 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Магадане установила новый рекорд

2 июля стало самым жарким днем за 85 лет (подробнее)

Эскимо и мозги «расплавятся» от жары: жителей Хабаровского края ждет 35 градусов пекла на этой неделе

Один день дождей и до +35 градусов ожидаются в Хабаровском крае 3-7 июля (подробнее)

Волна тепла ожидается в ближайшие дни в Хабаровском крае и Магаданской области

Температура воздуха будет значительно выше нормы (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.