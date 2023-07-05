Занятия по противоборству беспилотникам прошли в Хабаровском крае Фото: ВВО

В Хабаровском крае прошли занятия по противоборству беспилотникам. Подготовку провели для сотрудников военной полиции.

- В ходе мероприятия офицеры соединения радиоэлектронной борьбы рассказали военнослужащим о разновидностях летательных аппаратов, на каких частотах данные устройства работают, о способах выявления их местонахождения и подавления, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, военным рассказали о нюансах работы квадрокоптеров на СВО и о том, как их нужно использовать во время боевых действий.

В конце занятий офицерам показали, как работает анализатор, который находит местоположение беспилотников.

Ранее в Хабаровский край приехал крупный эшелон с новобранцами. На службу в регион прибыли порядка 500 человек. За весь период военного призыва, который заканчивается через 10 дней, в регион прибыли больше девяти тысяч военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Использование беспилотников ограничили в Хабаровском крае

Решение принял губернатор (подробнее)

Производство беспилотников запустят в Хабаровском крае

Соглашение заключили на ПМЭФ (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.