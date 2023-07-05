Занятия по противоборству беспилотникам прошли в Хабаровском крае Фото: ВВО
В Хабаровском крае прошли занятия по противоборству беспилотникам. Подготовку провели для сотрудников военной полиции.
- В ходе мероприятия офицеры соединения радиоэлектронной борьбы рассказали военнослужащим о разновидностях летательных аппаратов, на каких частотах данные устройства работают, о способах выявления их местонахождения и подавления, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Кроме того, военным рассказали о нюансах работы квадрокоптеров на СВО и о том, как их нужно использовать во время боевых действий.
В конце занятий офицерам показали, как работает анализатор, который находит местоположение беспилотников.
Ранее в Хабаровский край приехал крупный эшелон с новобранцами. На службу в регион прибыли порядка 500 человек. За весь период военного призыва, который заканчивается через 10 дней, в регион прибыли больше девяти тысяч военных.
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