Житель Магадана подделал пробу и создавал золотые украшения в гараже Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Магадане утвердили обвинение против 38-летнего мужчины. Он стал фигурантом нескольких уголовных дел – дачу взятки, оборот золота и подделку государственного клейма. Сейчас магаданец ждет приговор суда. -

- В 2021 году мужчина в составе группы лиц участвовал в организации незаконного оборота драгоценного металла под видом ювелирных изделий. Участники преступной группы организовали в гаражном боксе нелегальный аффинаж самородного золота, подделали и незаконно использовали государственное пробирное клеймо, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В декабре этого же года его поймали, когда мужчина пытался вывезти металл из города. В аэропорту досмотрели его багаж и ручную кладь, где лежало больше 2,5 килограмма кустарных золотых украшений.

Чтобы избежать ответственности мужчина передал полицейскому карту, на которой лежало 200 тысяч рублей.

Во время расследования он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что помогло вычислить и других преступников.

Суд назначил ему условное наказание в виде четырех лет и реальных штраф в 700 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Испугался ответственности: комсомольчанин устроил ДТП, спрятал машину и сообщил об угоне

За донос об угоне автомобиля осудят жителя Комсомольска-на-Амуре (подробнее)

«Ну, гады, я вам отомщу»: ведомый местью житель Хабаровска спалил дом с 13 людьми

Жителя Хабаровска осудили на восемь лет и шесть месяцев за покушение на убийство и поджог (подробнее)

Пожар случился в коттедже популярного блогера: что известно о погибших в горящем доме женщине и ребенке в Хабаровске

Погибшие в пожаре женщина с дочкой были родственниками блогера из Хабаровска Анастасии Лантушенко (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.