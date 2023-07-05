Гидрологическая обстановка остается стабильной в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае остается стабильной гидрологическая обстановка. Об этом сообщают специалисты правительства региона. Как передают в Дальневосточном гидрометцентре, уровни воды на реках Нижний Амур, Уссури и Хор даже ниже, чем бывают в это время обычно. А где-то он колеблется в пределах 5-30 сантиметров в сутки.
- На Амуре у Хабаровска 5 июля уровень воды составил 70 сантиметров. В течение двух ближайших суток на этом участке он вырастет на 15-20 сантиметров, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
При этом специалисты ведомства напоминают: официально пляжный сезон в регионе закрыт по сей день. Ни один водоем в крае не отвечает критериям, поэтому безопасным для плавания быть не может.
На 6 июля опасных явлений не прогнозируется. У Хабаровска Амур может подняться на 15-20 сантиметров.
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