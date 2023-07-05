Попробовать блюда из гребешка по приятной цене смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровчанам предлагают насладиться необычными блюдами из дальневосточного гребешка. Да, цены на морепродукты иногда приводят в шок, но на этот раз шеф-повара предлагают их по приятной цене. В регионе начался фестиваль «На Гребне! ». Он продлится с 1 по 15 июля, к нему присоединятся 200 точек.

Мероприятие проходит не в первый раз. Попробовать гребешок в необычном исполнении можно во многих ресторанах. Участниками стали точки из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Томска и еще более 30 городов России. Среди местных участников –«Моменты», «Фиши», «Олимпик», HANAMI и MAIN WINE.

Участники разработали авторские блюда. С чем только не подают гребешок: с арбузом, щучьей икрой, морковным пюре, манговым соусом, имбирем и другими добавками. Сам морепродукт доставляют из Приморья и Сахалина прямо на столы гостей.

Фестиваль нужен, чтобы развивать гастрономический туризм на Дальнем Востоке, популяризовать приморский продукт и найти новые рецепты.

- Такие мероприятия крайне интересны и важны для развития индустрии гостеприимства, которое поддерживает правительство края. Мы позиционируем наш местный, дальневосточный продукт и креативно презентуем все самое свежее и лучшее жителям и гостям региона. Мы заинтересованы поддерживать эту историю. Есть поручение губернатора организовать конкурс среди заведений Хабаровского края. Сейчас идет процесс утверждения положения, – рассказал министр промышленности и торговли края Евгений Романов.

Участие в гастрофестивалях становится доброй традицией для рестораторов. В феврале, например, они открыли проект «Дни районов Хабаровского края» и присоединились к мероприятию зимней рыбы «Корюшка и Ко». А в прошлом году они показали свои блюда на туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске и на Чемпионате кубка губернатора Санкт-Петербурга. К слову, на последнем они заняли призовое место.

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