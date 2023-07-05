Почти восемь тысяч деревьев посадили жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подошла к концу акция «Сад памяти», которая началась еще в апреле. За это время хабаровчане посадили почти восемь тысяч деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах, значительно увеличив лесной фонд. Последними к мероприятию присоединились северяне, добавив к общему числу порядка двух тысяч саженцев.

Так, на территории Ульчского района в поселке Де-Кастри появились полторы тысячи лиственниц. В Тумнине появилась аллея из 120 берез и лиственниц, а в Циммермановке 30 саженцев ели, рябины, дуба, липы и лиственницы. В Высокогорном теперь растет около 500 молодых лиственниц и березок.

- С каждым годом число участников акции увеличивается, а значит, становится больше и число высаженных деревьев. Каждое дерево - это память о наших земляках. Всего в этот раз в акции поучаствовало около двух тысяч неравнодушных жителей края, - сказал министр лесного хозяйства края Максим Гулько.

К акции присоединились также лесничества, волонтеры, студенты, школьники, представители власти. Вместе они высадили саженцы кедра, лиственницы, ели, дуба, липы, рябины и березы.

Основное мероприятие акции проходило 20 мая в Некрасовке. Тогда 500 человек засадили гектар тремя тысячами деревьев корейского кедра.

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