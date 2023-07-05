«АмурФест.Лето» пройдет в Хабаровском крае Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском крае ожидается традиционный «АмурФест. Лето». В этот раз он состоится в неоновом стиле. Мероприятие продлится три дня - с пятницы по воскресенье. Гостей ждут не только выступления артистов, но и изделия от местных рукодельников: керамика, картины, игрушки и многое другое.

Открытие фестиваля запланировано на 18 часов 7 июня. Оно начнется с выступления группы DIVES SHOW, а с 19:30 до 20:30 споют Battle Nuggets. Завершится все группой Dabro. Те, кто не сможет прийти на мероприятие, могут посмотреть его в прямом эфире.

В субботу весь день будет работать тематический лекторий, презентация образовательных проектов и мультсериала «Абдукция» от местной анимационной студии.

В 18 часов гостей ждет лекция выставочного проекта «Александр II. Освободитель и реформатор», которая завершится розыгрышем подарков. Проведет его и научная библиотека, презенты получат лучшие участники викторин. А еще можно будет посостязаться в футболе.

В воскресенье гостей ждут танцевальные соревнования, квесты и мастер-классы.

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