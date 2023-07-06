Что случилось в ночь на 6 июля в Хабаровском крае

Дело об убийстве 17-летней давности раскрыли в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователям из Комсомольска-на-Амуре посчастливилось наконец-то поставить точку в деле об убийстве. Проблемой оказалось то, что совершено оно было почти 20 лет назад, и ни свидетелей, ни тем более камер тогда не было. В далеком 2006 году 17-летний Михаил убил незнакомца на улице, а дальше продолжил жить обычной жизнью. Очевидцы преступления были, но сниться им кошмары начали только спустя годы.

Многие придумывают хитрые планы, чтобы провернуть преступления. Так и сделала хабаровчанка Наталья. Жена богатого мужа не работала, жила в особняке и наслаждалась жизнью. Но этого ей было мало, и она решила присвоить себе все имущество благоверного.

В Амурске зафиксировали первую в этом году смерть от клещевого энцефалита. Заразное насекомое унесло жизнь подростка. Минздрав назначил экспертизу. Всего же клещи покусали порядка шести тысяч хабаровчан, треть из которых дети.

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