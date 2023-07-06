Аллея Героев СВО появится в Хабаровском крае Фото: Сергей Нагорняк
Инженер молодежного центра «Западный» Андрей Пупышев выступил с интересной идеей на личном приеме у главы Ванинского района - создать в райцентре аллею героев СВО. По его словам, такие места есть во многих городах и являются хорошим примером и памятью для подрастающего поколения.
Идею администрация поддержала. В парке Победы в Ванино появятся фотографии тех, кто погиб, защищая Родину. Конечно, с разрешения родных. Точное место уже выбрали, сейчас решается вопрос, как будет выглядеть стенд для каждого солдата.
- Работа с семьями участников специальной военной операции особо контролируется. Жены и пожилые родители не должны ни в чем нуждаться, а если героя больше нет с нами, мы делаем все возможное, чтобы помочь семье пережить тяжелую утрату, - сказал глава района Сергей Нагорняк.
В районе действуют меры поддержки. Например, платить за детсад семьям мобилизованных не надо, а школьники посещают детские лагеря за половину стоимости. Сотрудники администрации ходят в гости и помогают в быту: передают дрова, помогают с ремонтом.
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