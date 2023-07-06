Красные дипломы выпускникам РАНХиГС вручил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел выпускной в Дальневосточном институте управления, который является филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Лучшие студенты, окончившие вуз без единой четверки, получили красные дипломы из рук мэра Хабаровска. Пятерым он вручил благодарности за активную жизненную позицию и вклад в развитие города. Также грамоты получили мамы и папы всех отличников за воспитание детей.

- Сегодня - важный день в вашей жизни. Вы получаете диплом одного из лучших университетов России. Хабаровск - город молодых, треть его жителей составляет молодежь. Вы - наш огромный потенциал, трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Диплом, который вы сегодня получаете, дает большие возможности для самореализации и профессионального роста. А наша цель - дать возможность выпускникам вузов реализовать себя в родном городе, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас в городе запускается программа «ГосСтарт», которая должна будет привлечь молодежь на государственную службу. А в конце мероприятия мэр поблагодарил преподавателей за профессионализм, благодаря которому они смогли выпустить не просто круглых отличников, но и хороших специалистов.

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