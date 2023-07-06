Иномарка сбила подростка в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске вечером 5 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Авария произошла в 17:20 в районе дома №39 по улице Белорусской.
- Водитель автомобиля Nissan March допустил наезд на пешехода - ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
Подросток 14 лет получил травмы, его доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые обследуют его. О состоянии ребенка ничего не известно.
На месте работали оперативники. Полиции предстоит выяснить все подробности аварии.
Родителей в который раз просят не забывать рассказывать детям о правилах дорожного движения. В таком случае против мам и пап могут составить протокол за несоблюдение обязанностей по воспитанию.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре мужчина устроил ДТП, но испугался ответственности и спрятал автомобиль, а потом сообщил об его угоне.
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