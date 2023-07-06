Летать во Вьетнам вновь смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с генконсулом Вьетнама Нгуен Данг Хиеном. Встреча прошла во Владивостоке. Они обсудили совместную работу и возобновление авиасообщения.

Глава российского региона подробно рассказал о его потенциалах и транспортно-логистических возможностях.

- У нас представлены все виды транспорта. По территории края проходят Транссиб, БАМ, магистральные нефте- и газопроводы. Функционируют пять морских портов, крупнейший из которых - порт Ванино. Регион развивается: индекс промышленного производства в прошлом году составил 102,5 процента. Это выше среднероссийского значения. Плюс переориентация всех транспортных потоков обеспечила рост грузооборота более чем на шесть процентов. И сейчас наш край - транспортный ключ России к странам Азии. Об этом свидетельствует наращивание объемов внешней торговли: за 2022 год они превысили 15 процентов к уровню 2021 года. В первом квартале 2023-го темп роста составил уже 26,8 процента к аналогичному периоду прошлого года, - рассказал губернатор.

Не помешали привлекать инвестиции и санкции. В прошлом году их было больше четырех миллиардов рублей. Также началась работа над новыми проектами.

В прошлом году взаимный внешнеторговый оборот с Вьетнамом вырос на 46 процентов, экспорт стал больше на 47 процентов, импорт - на 36.

У туристов Вьетнам пользуется большим спросом: каждый пятый выбирает именно эту страну. Но отсутствие связи сейчас влияет на ситуацию негативно. Возобновление перелетов позволит ее исправить.

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