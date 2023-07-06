Фестиваль красок Холи пройдет в Хабаровске на выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае готова новая программа на выходные. Жители и гости региона смогут насыщенно провести субботу и воскресенье. Например, сделать это можно на «АмурФесте. Лето», который состоится с 7 по 9 июля на площади имени Ленина в Хабаровске. Здесь пройдут конкурсы, розыгрыши с подарками и многое другое.

- По традиции главное место в экспозиции займет яркая летняя фотозона. Все желающие смогут не только сделать снимки на память, но и принять участие в фотоконкурсе, победитель которого получит фирменную мягкую игрушку - китолет, - рассказали в министерстве туризма края.

Еще одно яркое во всех смыслах мероприятие, которое состоится на выходных, - фестиваль красок «Холи». Он пройдет 8 июля около кинотеатра «Хабаровск». Организаторы советуют достать очки и надеть одежду, которую не жалко. А потом смело бросайте в незнакомцев цветной порошок. Начало в 16 часов, вход свободный, а краску нужно будет купить на фестивале.

Те, кто устал от городского шума, могут отправиться в сплав на сапах вдоль Уссурийского острова. Длина похода - около 16 километров. Маршрут, который пролегает по протокам Ширшиха, Амурская и Гольдинская, подойдет для новичков. По пути есть песчаные берега для отдыха и купания.

В этом сезоне хабаровчан ждет новинка - «Комсомольский экспресс» к озеру Амут. Во время поездки можно будет не только насладиться красотами водоема, но и прогуляться по экотропе хребта Мяо-Чан и посмотреть на 100-летний тополь со стволом в два охвата.

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