Уголовное дело о серьезном ДТП с такси прекратили в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске суд вынес решение о серьезной аварии, которая произошла в краевой столице год назад. Тогда, 9 июля прошлого года, на перекрестке Ленина и Калинина столкнулись две иномарки. Последствия были тяжелыми, и против 40-летнего мужчины завели уголовное дело.

- Подсудимый, находясь в состоянии опьянения в компании приятелей, управляя принадлежащим одному из них автомобилем Toyota Crown Majesta, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Ленина и Калинина города Хабаровска и совершил столкновение с автомобилем такси Toyota Aqua, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге пассажир такси получил тяжелые травмы, его попутчица и водитель отделались легким испугом.

Спустя год суд прекратил дело. Причиной стала смерть виновника аварии. Но в прокуратуре уточнили, что пострадавший может потребовать компенсацию с владельца авто.

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