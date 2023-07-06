Больше 1200 потребителей за полгода подключили электросети Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровских электрических сетях подвели предварительные итоги работы за полгода. За шесть месяцев им удалось подключить больше 1200 новых потребителей.

- Хабаровские электрические сети заключили 1015 договоров технологического присоединения к сетям суммарной мощностью 46,7 мегаватта. В том числе 114 договоров общей мощностью 36,4 мегаватта с юридическими лицами и 901 договор суммарной мощностью 10,3 мегаватта - с физлицами, - рассказали в ДРСК.

В итоге филиал присоединил к электросетям 1200 объектов общей мощностью почти 82 мегаватта. Это на 63 процента больше показателей первого полугодия прошлого года.

В этом году вырос спрос на подключение от застройщиков по программе развития строительства в Хабаровске. Их проекты предполагают комплексную застройку. То есть в городе появятся не только новые жилые дома, но и социальная инфраструктура.

Есть высокий спрос от частного сектора и садоводческих товариществ. Их доля от числа потребителей - больше 85 процентов.

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