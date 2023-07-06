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НовостиОбщество6 июля 2023 4:22

Больше 1200 потребителей за полгода подключили электросети Хабаровского края

Это превысило показатели прошлого года
Василина ИКОННИКОВА
Больше 1200 потребителей за полгода подключили электросети Хабаровского края

Больше 1200 потребителей за полгода подключили электросети Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровских электрических сетях подвели предварительные итоги работы за полгода. За шесть месяцев им удалось подключить больше 1200 новых потребителей.

- Хабаровские электрические сети заключили 1015 договоров технологического присоединения к сетям суммарной мощностью 46,7 мегаватта. В том числе 114 договоров общей мощностью 36,4 мегаватта с юридическими лицами и 901 договор суммарной мощностью 10,3 мегаватта - с физлицами, - рассказали в ДРСК.

В итоге филиал присоединил к электросетям 1200 объектов общей мощностью почти 82 мегаватта. Это на 63 процента больше показателей первого полугодия прошлого года.

В этом году вырос спрос на подключение от застройщиков по программе развития строительства в Хабаровске. Их проекты предполагают комплексную застройку. То есть в городе появятся не только новые жилые дома, но и социальная инфраструктура.

Есть высокий спрос от частного сектора и садоводческих товариществ. Их доля от числа потребителей - больше 85 процентов.

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