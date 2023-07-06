Отдыхайте спокойно: квартира, дача, машина - все под контролем

Фото: ПАО «Ростелеком»

Жители Хабаровского края и ЕАО приобрели более 22 тысяч видеокамер «Ростелекома». Теперь они могут контролировать сохранность имущества в квартирах, домах, на приусадебных участках с помощью смартфона из любого места, где есть интернет.

В помещениях камеры используют для мониторинга безопасности, присмотра за детьми, пожилыми родственниками или домашними животными. На улице - для контроля за машиной, гаражом или садовым участком.

«Начался период отпусков и дач, когда многие надолго покидают постоянное жилье. Кто-то просит знакомых присмотреть за квартирой или домом, кто-то, уезжая, просто надеется, что ничего плохого не случится. Видеокамера поможет в любое время видеть, что происходит дома. Достаточно иметь с собой гаджет с доступом в интернет. Приобрести оборудование можно в рассрочку или за полную стоимость, а установить - самостоятельно или обратиться в компанию за помощью специалиста», - прокомментировала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Компания предлагает несколько вариантов видеокамер для внутреннего и наружного использования с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD, инфракрасной подсветкой, встроенными микрофонами, датчиками движения, поворотными механизмами и антивандальной защитой.

«Каждый раз перед отпуском переживаю, что квартира остается без присмотра. В этом году решил поставить пару камер и одну установить на окно, чтобы было видно машину на парковке. Осенью дочь пойдет в первый класс, так что и после отпуска видеонаблюдение пригодится. Будем присматривать, как она проводит время дома. В камере есть микрофон - это удобно: видишь ребенка и можешь с ним разговаривать», - рассказал житель Хабаровска Сергей Трифонов.

В мобильном приложении или через личный кабинет можно настроить сценарии видеоаналитики. Есть возможность задать параметры съемки, настроить получение уведомлений о движении, звуке или перекрытии обзора камеры в заданной пользователем области. Видео для просмотра доступно в режиме онлайн или в записи из защищенного облака «Ростелекома». В зависимости от выбранного тарифа материалы в нем хранятся от семи до 180 дней.

Получить дополнительную информацию об услуге, тарифах и оставить заявку на подключение можно по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00 или на сайте.

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