Дождь пройдет в Хабаровске ночью 7 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Живительная прохлада пока не ждет хабаровчан, в регион придет лишь смертельная духота. Температура воздуха не планирует снижаться даже до 25 градусов, но дождик все равно прогнозируют.

Так, небольшие осадки пройдут ночью в Хабаровске, температура при этом достигнет 16 градусов. Днем осадков не ожидается, а столбик термометра покажет 28 градусов. Ветер юго-западный и северо-восточный, до 10 метров в секунду.

В некоторых южных районах местами ожидается дождь. Ночью температура поднимается до 13-18 градусов, местами будет прохладнее - 8-13 градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов, где-то до 20-25. Ветер с силой до 11 метров в секунду будет дуть с юго- и северо-востока.

В центре региона днем будет жарко - до 31 градуса. Ночью максимальная отметка ртутного столба достигнет 18 градусов, минимальная - 10. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер до 11 метров в секунду придет с различных направлений.

На севере - самый настоящий юг. Температура воздуха здесь прогреется до 33 градусов днем, в утренние часы столбик термометра покажет 13 градусов. Ночью будет 9-16 градусов, местами пройдет дождь. Исключениями станут лишь район имени Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканский. Ожидается ветер до 12 метров в секунду различных направлений.

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