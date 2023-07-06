Поддержкой соцконтракта воспользовались больше 700 жителей Хабаровского края
Малообеспеченные и безработные жители Хабаровского края могут получить финансовую поддержку от государства. Она поможет им наладить свое дело. Часто это помогает семье выйти из тяжелого положения и даже открыть свой бизнес или вести хозяйство.
Один из таких - Дмитрий Днепровский - занимается животноводством уже шесть лет, а полученную продукцию продает.
- Начинал с самых низов, занимался разведением кур, и постепенно это стало перерастать в идею завести больше различных животных. Постепенно я развил свое дело, а потом узнал, что существует господдержка, и обратился за помощью. Представил все необходимые документы и довольно быстро получил 200 тысяч рублей на реализацию моего бизнеса, на которые я купил инкубатор, маслобойку, доильный аппарат, сыроварню, сепаратор. В дальнейшем я запланировал снова оформить социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства, приобретение дополнительного инвентаря для расширения продукции, - рассказал Дмитрий Днепровский.
С начала года такой возможностью воспользовались 219 человек. С прошлого года размер выплаты вырос до 200 тысяч рублей. Ее предоставляют только один раз или по частям.
Претендовать на выплату могут только те, у кого доход меньше прожиточного минимума. Контракт заключается на срок от трех месяцев до года. Всего им воспользовались больше 700 человек.
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