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НовостиОбщество6 июля 2023 5:39

Поддержкой соцконтракта воспользовались больше 700 жителей Хабаровского края

Получатели открывают свой бизнес
Василина ИКОННИКОВА
Поддержкой соцконтракта воспользовались больше 700 жителей Хабаровского края

Поддержкой соцконтракта воспользовались больше 700 жителей Хабаровского края

Малообеспеченные и безработные жители Хабаровского края могут получить финансовую поддержку от государства. Она поможет им наладить свое дело. Часто это помогает семье выйти из тяжелого положения и даже открыть свой бизнес или вести хозяйство.

Один из таких - Дмитрий Днепровский - занимается животноводством уже шесть лет, а полученную продукцию продает.

- Начинал с самых низов, занимался разведением кур, и постепенно это стало перерастать в идею завести больше различных животных. Постепенно я развил свое дело, а потом узнал, что существует господдержка, и обратился за помощью. Представил все необходимые документы и довольно быстро получил 200 тысяч рублей на реализацию моего бизнеса, на которые я купил инкубатор, маслобойку, доильный аппарат, сыроварню, сепаратор. В дальнейшем я запланировал снова оформить социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства, приобретение дополнительного инвентаря для расширения продукции, - рассказал Дмитрий Днепровский.

С начала года такой возможностью воспользовались 219 человек. С прошлого года размер выплаты вырос до 200 тысяч рублей. Ее предоставляют только один раз или по частям.

Претендовать на выплату могут только те, у кого доход меньше прожиточного минимума. Контракт заключается на срок от трех месяцев до года. Всего им воспользовались больше 700 человек.

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