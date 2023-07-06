Воспитателя детского сада уволили за невовремя пройденный медосмотр в Хабаровске
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае приставы боролись за работу воспитательницы детского сада. Сначала директор наложил на нее дисциплинарное взыскание за то, что она вовремя не прошла медосмотр, а потом и вовсе уволил с работы.
- Женщина отметила, что приказ работодателя о наложении на нее дисциплинарного взыскания издан с существенным нарушением Трудового кодекса, так как на нее наложено дисциплинарное взыскание за действия работодателя, который не организовал надлежащим образом прохождение работниками детского сада периодического медицинского осмотра. Кроме того, увольнение с работы произведено работодателем с существенным нарушением, в связи с этим местная жительница обратилась в суд, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
В итоге суд встал на сторону хабаровчанки и решил, что ее нужно восстановить в должности. Против начальника завели исполнительное производство. Пристав лично приехал к нему в детский сад и вручил все документы, а на следующий день вернулся. Но не один, а с уволенной воспитательницей. Глава учреждения препятствовать не стал и сразу организовал рабочее место для женщины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Приставы заставили управляйку обустроить контейнерную площадку во дворе дома в Хабаровске
Жители обратились в Роспотребнадзор (подробнее)
Лучшие судебные приставы ДФО определены в Хабаровске
Награждение победителей II этапа всероссийского конкурса состоялось 20 июля (подробнее)
Полетели головы: мэр Хабаровска уволил своего зама из-за некомпетентности
Сергей Кравчук уволил главу департамента архитектуры и строительства Хабаровска (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru