Воспитателя детского сада уволили за невовремя пройденный медосмотр в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае приставы боролись за работу воспитательницы детского сада. Сначала директор наложил на нее дисциплинарное взыскание за то, что она вовремя не прошла медосмотр, а потом и вовсе уволил с работы.

- Женщина отметила, что приказ работодателя о наложении на нее дисциплинарного взыскания издан с существенным нарушением Трудового кодекса, так как на нее наложено дисциплинарное взыскание за действия работодателя, который не организовал надлежащим образом прохождение работниками детского сада периодического медицинского осмотра. Кроме того, увольнение с работы произведено работодателем с существенным нарушением, в связи с этим местная жительница обратилась в суд, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

В итоге суд встал на сторону хабаровчанки и решил, что ее нужно восстановить в должности. Против начальника завели исполнительное производство. Пристав лично приехал к нему в детский сад и вручил все документы, а на следующий день вернулся. Но не один, а с уволенной воспитательницей. Глава учреждения препятствовать не стал и сразу организовал рабочее место для женщины.

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