Консультации для молодых семей пройдут в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В парке «Динамо» в субботу, 8 июля, проведут консультации для молодых семей. Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности. Начнется оно в 12:00 и продлится до 17 часов.

- На мероприятии будет работать консультационная площадка для молодых семей по вопросу улучшения жилищных условий и участию в подпрограмме «Жилье для молодых семей на 2021-2025 годы», - рассказали в администрации Хабаровска.

Сотрудники мэрии расскажут молодым семьям про программы, благодаря которым они могут улучшить свои условия или приобрести новую квартиру или дом. Они ответят на все вопросы, расскажут, куда обратиться и какие документы нужно будет собрать.

Напомним, в этом году свои жилищные условия смогут улучшить 367 семей. По двум программам власти выделят на эти цели полмиллиарда рублей.

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