Председатель счетной палаты в Хабаровском крае восемь лет завышала себе зарплату Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ванинском районе приговор вынесли бывшей чиновнице. Ее осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Против нее было заведено уголовное дело, а о действиях женщины стало известно после прокурорской проверки.

- С января 2012 года по октябрь 2020 года подсудимая, занимая должность председателя контрольно-счетной палаты Ванинского района, незаконно установила себе и подчиненным сотрудникам ежемесячную надбавку к заработной плате, чем причинила ущерб бюджету на сумму свыше 260 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Почему завышала зарплату себе - понятно, а чем так сильно ей полюбились подчиненные, неизвестно. Может, в хороших дружеских отношениях были. Во всяком случае, суд признал ее виновной. Теперь женщине предстоит заплатить штраф в 40 тысяч рублей, и год ей нельзя будет работать на госслужбе.

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