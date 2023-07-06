Председатель счетной палаты в Хабаровском крае восемь лет завышала себе зарплату
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ванинском районе приговор вынесли бывшей чиновнице. Ее осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Против нее было заведено уголовное дело, а о действиях женщины стало известно после прокурорской проверки.
- С января 2012 года по октябрь 2020 года подсудимая, занимая должность председателя контрольно-счетной палаты Ванинского района, незаконно установила себе и подчиненным сотрудникам ежемесячную надбавку к заработной плате, чем причинила ущерб бюджету на сумму свыше 260 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Почему завышала зарплату себе - понятно, а чем так сильно ей полюбились подчиненные, неизвестно. Может, в хороших дружеских отношениях были. Во всяком случае, суд признал ее виновной. Теперь женщине предстоит заплатить штраф в 40 тысяч рублей, и год ей нельзя будет работать на госслужбе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Суд вынес приговор перекупщику черной икры в Хабаровске
Мужчину осудили за продажу 30 килограммов деликатес (подробнее)
«У вас получится лучше»: студент купил дипломную работу у своего научного руководителя в Хабаровске
Студент дал взятку преподавателю за написание дипломной работы в Хабаровске (подробнее)
Чиновника в Хабаровском крае осудят за злоупотребление должностными полномочиями
Фигурант уголовного дела – глава администрации поселка Горин (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru