Десятки мертвой рыбы нашли на берегу озера в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района
У озера Чля в Николаевском районе, там, где в него впадает река Большой Мырчан, жители нашли горы мертвой рыбы. Они тут же обратились к главе района.
Получив сигнал, на место выехали сотрудники охраны окружающей среды, прокуратуры, администрации и других ведомств. Они осмотрели берег, химики взяли пробы воды, чтобы определить причину гибели рыбы.
Проверку начала природоохранная прокуратура.
- Природоохранной прокуратурой совместно с представителями администрации Николаевского района и автономной некоммерческой организацией «Лаборатория эколого-аналитического контроля Николаевска-на-Амуре и Николаевского района» проведен осмотр территории, отобраны пробы с целью определения возможных причин случившегося, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Во время проверки специалисты оценят соблюдение закона. В случае необходимости - привлекут к ответственности виновных.
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