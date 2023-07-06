Десятки мертвой рыбы нашли на берегу озера в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района

У озера Чля в Николаевском районе, там, где в него впадает река Большой Мырчан, жители нашли горы мертвой рыбы. Они тут же обратились к главе района.

Получив сигнал, на место выехали сотрудники охраны окружающей среды, прокуратуры, администрации и других ведомств. Они осмотрели берег, химики взяли пробы воды, чтобы определить причину гибели рыбы.

Проверку начала природоохранная прокуратура.

- Природоохранной прокуратурой совместно с представителями администрации Николаевского района и автономной некоммерческой организацией «Лаборатория эколого-аналитического контроля Николаевска-на-Амуре и Николаевского района» проведен осмотр территории, отобраны пробы с целью определения возможных причин случившегося, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Во время проверки специалисты оценят соблюдение закона. В случае необходимости - привлекут к ответственности виновных.

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