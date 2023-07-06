Утопающего парня спасли на пляже в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

Спасатели МЧС вытащили из воды тонувшего парня. Все произошло еще 3 июля на пляже «Дельфин». В тот день там дежурили Алексей Кривошлык, Олег Анцибор и судоводитель Сергей Попков. Около 14 часов пришвартовались к берегу и услышали крик девушки: «Там парень в воде, ему нужна помощь! Он тонет!» В воде было трое человек.

Спасатели долго не думали: схватили жилеты и бросились на помощь. Как же вовремя они появились на пляже!

- Один парень, уже нахлебавшись воды, начал уходить под воду. Мы подхватили его, вытащили на берег. Двое других, которые, видимо, пытались ему помочь, сами уже были почти без сил, но еще держались на воде. Мы контролировали их движение, они смогли сами выплыть и добраться до берега. Все трое заверили, что медицинская помощь им не нужна, - рассказал Алексей Кривошлык.

Как только они оклемались, спасатели провели с ними беседу, пообщались и с другими отдыхающими на пляже. Парень же, который тонул, ушел домой с уверенностью, что родился в рубашке.

К слову, купаться в этом месте запрещено. Но многие требования игнорируют, рискуя своей жизнью и здоровьем. Некоторые и вовсе отдыхают с алкоголем.

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