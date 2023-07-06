Два именных артиллерийских дивизиона формируют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае формируют два артиллерийских дивизиона. Их посвятили землепроходцу Ерофею Хабарову и Герою России Максиму Пассару. Сейчас в них активно проходит набор тех, кто хочет защищать свою страну. В Чегдомыне, например, уже сформировали полный расчет, который отправился на место службы. Число желающих только растет. Каждый день в пункты приходит до трех десятков человек.

- Со всеми, кто убывает к месту прохождения боевого слаживания, мы на связи. Они рассказывают нам, как у них проходит боевая подготовка. Напомню, что в прошлом году был сформирован именной батальон «Генерал Корф», в составе которого также проходят службу хабаровчане. Сейчас батальон находится в зоне СВО, где военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, - рассказал начальник пункта отбора по контракту Хабаровска Асфан Валеев.

Кроме того, губернатор региона Михаил Дегтярев подписал приказ: все, кто вступает в дивизионы, получают единовременную выплату в 300 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать не только хабаровчане, но и жители других регионов, которые заключили контракт на территории края. Также военные получают 195 тысяч федеральных рублей. В зоне СВО они зарабатывают от 204 тысяч в месяц в зависимости от звания, должности и выслуги лет. Они могут получать бесплатную помощь психологов и юристов, статус ветерана и социальные гарантии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бойцам из батальона «Генерал Корф» Хабаровского края ВВО доставит подарки

В комплекты подарков вошли обмундирование, продукты и сладости (подробнее)

Батальону «Генерал Корф» передали технику, зимние вещи и лекарства из Хабаровского края

Партию груза уже доставили в зону СВО (подробнее)

Аллея героев СВО появится в Хабаровском крае

Ее обустроят в Ванино (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.