Льготные займы могут получить предприниматели в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Начинающие бизнесмены в Хабаровском крае могут получить льготные займы. В этом году их получили 11 человек на сумму почти 11 миллионов рублей.

- Фонд оказывает поддержку предпринимателям на всех этапах деятельности - как давно действующим, так и новичкам, у которых срок регистрации предприятия составляет меньше года. Для начинающих предусмотрены следующие условия поддержки: максимальный размер микрозайма - два миллиона рублей, максимальный срок - три года. Ставки для начинающих в зависимости от вида и места деятельности варьируются от 3,75 процента до 10 процентов годовых, - рассказала заместитель гендиректора по развитию Фонда поддержки малого предпринимательства Ксения Вязникова.

Так, брат и сестра Дарья и Дмитрий Муравьевы смогли взять займ и попали на скидку. В итоге 700 тысяч рублей им выдали под три процента годовых. По образованию они ветеринары и несколько лет мечтали открыть собственную клинику. Опыт получили, работая в учреждениях города, а в декабре прошлого года решились на серьезный шаг. Посчитали, сколько нужно денег, зарегистрировали ИП и обратились за помощью к государству.

На полученные деньги арендовали помещение в центре города, купили мебель и оборудование, запасы кормов. Сейчас в клинику можно обратиться за любой помощью для своего питомца, хоть за стоматологической. В планах - купить аппарат УЗИ и расширить штат. В день пока принимают до 10 мохнатых и хвостатых клиентов.

С начала года такие займы оформили 140 человек на 289,2 миллиона рублей.

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