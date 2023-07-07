Что случилось в ночь на 7 июля в Хабаровском крае

Пассажирский самолет из Хабаровска жестко сел на Сахалине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Сахалине прошла экстремальная посадка пассажирского самолета Ан-24, который летел из Хабаровска. Причиной внезапного приземления стала плохая погода, и экипаж принял решение сесть в Ноглики. Там сейчас всего 11 градусов тепла для жаркого июля, льет дождь и сильный ветер. Снять на камеру жесткую посадку удалось очевидцам.

Жительница Хабаровска Елена недавно радовалась первым попыткам годовалой Ариши сказать слово мама, а сейчас женщина не может отойти от горя. Маленькой девочки, что любила танцевать и смеяться, не стало больше месяца назад. Причина – инфекция. Педиатр сказал, что у девочки молочница слизистых рта. Около месяца все боролись за здоровье малышки, но болезнь оказалась сильнее.

Кто хоть раз не сталкивался с ужасными соседями, которые не дают покоя другим? Жители дома в Комсомольске могут рассказать сотни историй: рядом с ними живет мужчина, который не дает покоя людям: донимает пенсионеров, мусорит, плюет на двери и даже угрожает кулаками. Что его толкает на такие поступки, пока непонятно.

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