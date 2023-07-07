Новый туристический маршрут по Амуру разработали в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Жителям и гостям Хабаровска теперь есть куда еще пойти, чтобы развеяться. В краевой столице создали маршрут по Амуру на речном трамвайчике. На нем можно будет доехать до музея Амурского моста и посетить там экскурсию. Маршрут начнет работу 15 июля, первое промопутешествие прошло накануне. Пассажиров перевозят на теплоходах «Капитан Борздов», «Москва-85» и «Москва-73».

- Сама идея экскурсионного тура с заходом в музей родилась еще в прошлом году, но для ее разработки понадобилось время. Была проделана большая работа, к которой подключилось министерство транспорта края, администрация Хабаровска, а также руководство Дальневосточной железной дороги. Сегодня мы презентовали новый продукт туроператорам. Надеюсь, что этот маршрут станет очень популярным у жителей и гостей краевого центра, - сказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Специалисты определили место причала, расчистили дорогу до музея и оборудовали отдельный вход. Прогулка до главного сооружения прошлого века рассчитана на 2,5 часа.

Пока посетить музей можно только дважды в неделю - в выходные. Стоимость поездки составит 1000 рублей. Отправиться на речную прогулку можно и детям, и взрослым, она понравится всем.

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