Проще общаться с властями стало инвесторам Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники минвостокразвития и АНО «Диалог Регионы», головная компания Центров управления регионами, провели опрос среди инвесторов. Специалисты поговорили с 11 участниками пилотного проекта по созданию регионального инвестстандарта, в числе которых и Хабаровский край.

Около половины говорят, что работа инвестора и государства становится проще. Порядка 75 процентов уверены, что инвестиклимат в регионах сложился благоприятный. Практически полностью довольны условиями в Татарстане, на Сахалине (93 процента) и в Калужской области (97 процентов).

- Минэкономразвития разработало региональный инвестиционный стандарт, чтобы дать регионам базовые инструменты для привлечения бизнеса и устранить типовые препятствия для предпринимателей. Опрос показал высокую осведомленность бизнеса о его возможностях. Так, в среднем три четверти опрошенных знают об инвестиционной карте, 70 процентов знакомы с содержанием инвестиционной декларации региона, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.

Кроме того, по стандарту в регионах работают комитеты, о которых знают 72 процента. Правда, обращались к ним за помощью всего 16 процентов опрошенных.

Стандарт внедрят в регионах в ближайшее время. Там, где он уже работает, улучшились показатели рейтинга инвестпривлекательности.

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