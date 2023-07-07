Проще общаться с властями стало инвесторам Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники минвостокразвития и АНО «Диалог Регионы», головная компания Центров управления регионами, провели опрос среди инвесторов. Специалисты поговорили с 11 участниками пилотного проекта по созданию регионального инвестстандарта, в числе которых и Хабаровский край.
Около половины говорят, что работа инвестора и государства становится проще. Порядка 75 процентов уверены, что инвестиклимат в регионах сложился благоприятный. Практически полностью довольны условиями в Татарстане, на Сахалине (93 процента) и в Калужской области (97 процентов).
- Минэкономразвития разработало региональный инвестиционный стандарт, чтобы дать регионам базовые инструменты для привлечения бизнеса и устранить типовые препятствия для предпринимателей. Опрос показал высокую осведомленность бизнеса о его возможностях. Так, в среднем три четверти опрошенных знают об инвестиционной карте, 70 процентов знакомы с содержанием инвестиционной декларации региона, - рассказали в ЦУР Хабаровского края.
Кроме того, по стандарту в регионах работают комитеты, о которых знают 72 процента. Правда, обращались к ним за помощью всего 16 процентов опрошенных.
Стандарт внедрят в регионах в ближайшее время. Там, где он уже работает, улучшились показатели рейтинга инвестпривлекательности.
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