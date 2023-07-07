Мастер-план Комсомольска-на-Амуре обсудили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с гендиректором ОАК Юрием Слюсарем. Они подвели итоги работы реготделения Союза машиностроителей за прошлый год, наметили планы на текущий и обсудили мастер-план Комсомольска-на-Амуре.

- Основные производственные мощности сосредоточены в Комсомольске-на-Амуре. Промышленный комплекс, включающий в себя предприятия машиностроения и металлургии, - это больше 800 организаций с численностью 27 тысяч человек. Доля производств в структуре ВРП составляет около восьми процентов, а в объеме отгруженной продукции - более 24 процентов, - сказал Михаил Дегтярев.

В условиях санкций власти планируют сначала обращать внимание на благополучие жителей города. На его привлекательность как раз и направлен мастер-план. Его разрабатывают по поручению Владимира Путина. Уже сейчас предприятия города активно улучшают социальную инфраструктуру. Например, два года назад правительство подписало соглашение с авиастроительной корпорацией на три года. Прошло уже два, на развитие города направили почти два миллиарда рублей. Сейчас решено продлить контракт до 2025 года. Подписать его планируют в сентябре на ВЭФ.

В основу мастер-плана вкладывают ожидания и запросы жителей, базовых предприятий и бизнесменов. Сейчас концепцию только обсуждают. Сформировать документ окончательно планируют к началу осени.

Проекты, которые предполагаются мастер-планом, формируются до 2030 года. За последние несколько лет в городе отремонтировали 27 объектов, среди которых драмтеатр, инженерная школа, дороги, станция скорой помощи. В фокусе внимания сейчас - строительство онкодиспансера, дамбы, набережной и детского больничного комплекса.

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