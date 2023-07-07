Больше 130 тонн креветки отправят в Китай из Хабаровска

Морепродукты должны пройти проверку Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Хабаровском крае в лаборатории проверяют углохвостую креветку. Если с ней все будет в порядке, то продукт отправят в Китай.

- Пробы экспортных морепродуктов, отобранные от партии объемом 131 448 килограммов поступили из Ванинского района. По данным заказчика, креветки относятся к свежему улову 2023 года, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

По требованиям их проверят на безопасность. Кроме того, специалисты проведут органолептические исследования, которых требует Китай. Если с морепродуктом окажется все в порядке, то скоро жители Поднебесной смогут им насладиться.

Ранее в Хабаровском крае специалисты проверяли сельдь в масле. Рыбу поймали в регионе, но перед тем, как она ляжет на прилавки магазинов, нужно доказать, что она соответствует всем хорошим качествам. В лабораторию всего поступило больше 100 тонн.

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