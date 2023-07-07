Житель ЕАО убил пенсионера и поехал кататься на его автомобиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области осудили 39-летнего мужчину. Его признали виновным в убийстве и угоне.

В ночь на 10 октября прошлого года мужчина выпивал с пенсионером в доме по улице Центральной в поселке Найфельд. Он пригласил пожилого мужчину в гости, когда шел в магазин за очередной порцией пенного. Как обычно бывает в таких историях, произошла ссора.

- Хозяин квартиры схватил металлическую кувалду и нанес не менее 16 ударов своему знакомому по голове. От полученных ранений 87-летний мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Преступник вышел во двор и сел за руль машины пенсионера. На ней он отправился в Дубовое, где рассказал обо всем знакомому.

Свою вину в убийстве при этом он не признал. Сказал, что это пенсионер на него налетел с кулаками, а он просто защищался. Но доказательств было достаточно.

К слову, за спиной у мужчины есть криминальное прошлое. Он провел в колонии строгого режима 10 лет за непредумышленное убийство. Теперь он проведет еще 13 лет на особом режиме. Такой приговор вынес суд. Также он должен компенсировать моральный вред в миллион рублей.

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