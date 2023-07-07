Безбарьерную среду создают в детских садах Хабаровска Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске по программе «Доступная среда» в детских садах создают безбарьерную среду. Как идут работы, проверили заммэра по социальным вопросам Ольга Мильчакова и глава управления образования Татьяна Матвеенкова.
Сейчас проводится ремонт крылец. Он идет в учреждениях №122 и №192. Потом там установят электроприводные подъемные механизмы для маломобильных хабаровчан.
- В детском саду №190 уже установлен пандус - осталось лишь оборудовать проезды колясок в коридорах, а также оснастить специальными поручнями туалеты, - рассказали в администрации Хабаровска.
Работы проходят на условиях софинансирования. Деньги выделяются из краевого и городского бюджетов. По программе планируют создать все условия, чтобы маломобильные люди могли запросто интегрироваться в общество.
Между тем в Хабаровске после обращений к мэру появится еще один детский сад.
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