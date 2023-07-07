23 «Точки роста» появятся в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае планируют открыть еще 23 «Точки роста». Новые образовательные центры появятся в 14 районах к началу осени. На их создание уйдет 50 миллионов рублей.

- «Точка роста» - специальные образовательные пространства на базе школ в селах и малых городах. В них школьники изучают новые технологии, совершенствуют коммуникативные навыки, занимаются творчеством, наукой и проектной деятельностью, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Благодаря поддержке федерального бюджета в этих центрах появится новое оборудование, которое поможет школьникам развивать свои знания: наборы для робототехники, микроскопы, лаборатории по биологии, физике и химии, компьютеры. Их уже привезли в край, центры готовятся к открытию.

На благоустройство помещений в Хабаровском районе потратят 5,5 миллиона рублей. В сентябре такие центры будут ждать ребят в школах Гаровки-1 и Корфовского. В прошлом году они заработали на Бычихе и в Калинке. Ребята там уже совершают первые открытия.

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