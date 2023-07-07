Нарушения нашли на молочном заводе в Хабаровском крае Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники Управления Россельхознадзора проверили Вяземский молочный завод. Результаты оказались неутешительными: на предприятии нашли нарушения.

- Основанием для проведения надзорного мероприятия послужили данные мониторинга в ФГИС «Меркурий». Представителями завода и информационной системы не раз проводилась инвентаризация для увеличения объемов входящей продукции и много раз оформлялись транзакции (переработка/производство), где при производстве объем сырья не соответствует объему вырабатываемой продукции, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Сотрудники внепланово выехали на предприятие, где их глазам открылась довольно неприглядная картина: в производственном помещении полы и стены потрескались, оборудование в грязи. Там же хранится одежда сотрудников и материалы, которые не должны здесь находиться. Программы производственного контроля на заводе нет.

Руководству выдали предписание и завели административное дело.

Ранее в Хабаровске нашли пять нарушений в одном автобусе. Перевозчика пообещали наказать.

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