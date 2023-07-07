Размораживают батареи кипятком: СК Хабаровска заинтересовался мрачным домом на Ясной улице

Следователи заинтересовались условиями жизни людей в доме Хабаровска Фото: СК Хабаровского края

«Мадагаскарский водопад или графские развалины?» - именно так начали свою публикацию в социальных сетях представители «Народного фронта» в Хабаровске. Общежитие № 2А по улице Ясной выглядит уж слишком мрачно - не под стать названию улицы, на которой находится. Оно принадлежит администрации города, и люди живут там в ужасных условиях. Все этажи покрылись грибком, с крыши течет вода, падает покрытие.

- В душевых отваливается штукатурка, общие балконы в аварийном состоянии. В коридорах срезаны радиаторы отопления. В зимний период времени перемерзают трубы: жильцам приходится поливать их кипятком, чтобы разморозить воду. Двери и окна в подъездах сгнили и не спасают от ветра и холода. Электропроводка трещит током. Вишенка на торте - тараканы, - рассказали в «Народном фронте».

Капитального ремонта здесь никогда не было. Управляющая компания называется «Теплый дом», что смешит жителей здания.

Представители «Народного фронта» готовы бить во все колокола. Они готовят несколько обращений: в прокуратуру, Роспотребнадзор и даже МЧС. А пока домом заинтересовался следственный комитет - там организовали проверку. Говорят, может быть факт халатности. Специалисты уже пообщались с жильцами и осмотрели дом.

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